《中国报摘》--中国证券报11月25日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
* 头版头条:
--记者获悉，内陆、沿边开放路线图已基本明晰，其中内陆开放将以丝绸之路为依托，从南、北、中三条线打造第二亚欧大陆桥国际经济走廊及国际能源大通道。
* 其他:
--最新发布的中国宏观经济分析与预测报告预计，今年全年GDP增速为7.8%，明年将达7.7%。
--权威人士透露，央行要求截止明年6月底，将审指净额度4,000亿元人民币左右的信贷资产证券化产品，贷款类别向小微企业、三农、棚户区改造、基础设施建设及铁路贷款倾斜。央行目前鼓励商业银行、信托公司、汽车金融公司等制定合理的证券化发行计划和业务计划。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率 为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016 环比年率 -1.9 12.3 -0.4 0.8 -0.5 较上年同期 2.5 2.9 1.2 1.9 1.9 环比年率 较上年同期 制造业 -6.6 6.6 建筑业 5.4 -1.1 服务业 -2.2 1.5 路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
--国泰航空宣布高层变动，担任行政总裁（CEO）三年的朱国梁被调任为非常务董事及退任国泰港龙主席，同时被委任为太古（中国）主席，主力拓展中国市场。