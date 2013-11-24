版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月25日

* 头版头条:

--记者获悉，内陆、沿边开放路线图已基本明晰，其中内陆开放将以丝绸之路为依托，从南、北、中三条线打造第二亚欧大陆桥国际经济走廊及国际能源大通道。

* 其他:

--最新发布的中国宏观经济分析与预测报告预计，今年全年GDP增速为7.8%，明年将达7.7%。

--权威人士透露，央行要求截止明年6月底，将审指净额度4,000亿元人民币左右的信贷资产证券化产品，贷款类别向小微企业、三农、棚户区改造、基础设施建设及铁路贷款倾斜。央行目前鼓励商业银行、信托公司、汽车金融公司等制定合理的证券化发行计划和业务计划。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐