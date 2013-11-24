《中国报摘》--中国证券报11月25日

* 头版头条:

--记者获悉，内陆、沿边开放路线图已基本明晰，其中内陆开放将以丝绸之路为依托，从南、北、中三条线打造第二亚欧大陆桥国际经济走廊及国际能源大通道。

* 其他:

--最新发布的中国宏观经济分析与预测报告预计，今年全年GDP增速为7.8%，明年将达7.7%。