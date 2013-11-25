国际油市：伊朗核协议中欧洲航运保险禁令的松绑或有助于原油出口

根据美国政府的情况简报，包括多种保险在内的金融领域制裁仍维持不变。

但一位西方高级官员周日表示，协议包括部分解除欧盟对石油船运保险的制裁。

ClearView Energy Partners的常务董事Kevin Book称，保险方面明显松绑可能推动伊朗原油日出口增加20-40万桶，尤其是向印度炼厂的出口。

他还表示，白宫提到的每日100万桶限制远高于伊朗10月每日出口的约71.5万桶。这表明该协议可能将“相对快速地”带动每日供应增长28.5万桶。

据美国国务院称，若伊朗履行其承诺，约42亿美元的石油销售收入将从西方冻结账户中分批转给伊朗，令协议中制裁解禁额度达到约70亿美元。

“根据制裁，伊朗近1,000亿美元外汇资产中绝大部分都是无法动用的，”美国国务院在其网站上表示。

截止0000GMT，布兰特原油期货 下跌2.05%报108.76美元，美国原油期货 跌0.76%报94.09美元。