国际油市：伊朗核协议中欧洲航运保险禁令的松绑或有助于原油出口

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
根据美国政府的情况简报，包括多种保险在内的金融领域制裁仍维持不变。
但一位西方高级官员周日表示，协议包括部分解除欧盟对石油船运保险的制裁。
ClearView Energy Partners的常务董事Kevin Book称，保险方面明显松绑可能推动伊朗原油日出口增加20-40万桶，尤其是向印度炼厂的出口。
他还表示，白宫提到的每日100万桶限制远高于伊朗10月每日出口的约71.5万桶。这表明该协议可能将“相对快速地”带动每日供应增长28.5万桶。
据美国国务院称，若伊朗履行其承诺，约42亿美元的石油销售收入将从西方冻结账户中分批转给伊朗，令协议中制裁解禁额度达到约70亿美元。
“根据制裁，伊朗近1,000亿美元外汇资产中绝大部分都是无法动用的，”美国国务院在其网站上表示。
截止0000GMT，布兰特原油期货 下跌2.05%报108.76美元，美国原油期货 跌0.76%报94.09美元。
白宫预计，自2012年初以来，伊朗因石油销售减少已经损失超过800亿美元；未来六个月，伊朗收入将比2011年制裁前的六个月低300亿美元。(完) (编译 侯向明/朱晓军；审校 徐文焰/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。