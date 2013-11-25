美国与加拿大经济指标预测--11月25日-12月2日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月25日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月25日-12月4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月25日当周 11月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 101.6 成屋待完成销售指数(较上月) +1.3% -5.6% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 11月 -- 3.6 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月23日当周 -- +0.1% 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 91.5 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 93.0 -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月23日当周 -- +3.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 9月 -- +0.3% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 9月 会地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 都会地区房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1500 美国消费者信心指数 11月 72.6 71.2 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正1 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 11月 -- 6.4 11月27日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- -- 1200 美国抵押贷款市场指数 11月22日当周 -- 451.1 再融资指数 -- 1,941.3 1330 美国耐久财订单 10月 -1.8% +3.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.2% 扣除国防的耐久财订单 -1.5% +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% -1.3% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月23日当周 33.0 32.3 四周均值(万人) -- 33.85 续请失业金人数(万人) 11月16日当周 285.5 287.6 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 60.0 65.9 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 73.3 72.0 现况指数 89.0 87.2 预期指数 66.2 62.3 1500 美国领先指标 10月 持平 +0.7% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月22日当周 -- 132.2 11月28日(四) 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字144.7 赤字145.8 1330 加拿大PPI(较前月) 10月 -0.4% -0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 11月29日(五) 1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 +0.6% +0.4% GDP环比年率 +2.4% +1.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.2% +0.3% 12月2日当周 12月2日(一) 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.3 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 -- 55.6 1500 美国建筑支出 10月 +0.4% -- 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 56.5 56.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 53.5 55.5 美国ISM制造业就业分项指数 54.0 53.2 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 60.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。