欧洲经济：欧元区不存在通缩风险--欧央行执委科尔

路透东京11月25日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行之所以决定降息，是因为通胀在“慢慢”下降，而不是因为通缩风险正在欧元区实质化的看法。

“我们不是因为通缩风险在欧元区实质化才采取行动，”他在东京举行的一次论坛上说。

“我们采取行动是希望将通胀率保持在明显高于零的安全水准。”

由于欧元区通胀率远低于目标水准，欧洲央行本月早前降息至纪录低位，并明确表示，为了让通胀更接近目标水准，对采取其它相应措施持开放态度。(完)