欧洲经济：欧元区不存在通缩风险--欧央行执委科尔

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京11月25日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行之所以决定降息，是因为通胀在“慢慢”下降，而不是因为通缩风险正在欧元区实质化的看法。
“我们不是因为通缩风险在欧元区实质化才采取行动，”他在东京举行的一次论坛上说。
“我们采取行动是希望将通胀率保持在明显高于零的安全水准。”
由于欧元区通胀率远低于目标水准，欧洲央行本月早前降息至纪录低位，并明确表示，为了让通胀更接近目标水准，对采取其它相应措施持开放态度。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。