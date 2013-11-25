《新兴市场重要经济事件预告》--11月25日-12月2日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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11月25日(一)
曼谷--亚洲开发银行(ADB)启动最新亚洲债市监测计划，涵盖东亚地区的本币债市发展。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
迪拜--全球伊斯兰经济峰会(至11月26日)。伊斯兰开发银行总裁H.E. Ahmed Mohammed Ali Al-Madani将发表看法。
11月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率政策会议。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月27日)。
11月27日(三)
多哈--卡塔尔央行举办“卡塔尔和中东在国际经济中日趋重要的地位”会议(至11月28日)。卡塔尔央行总裁Saud Al-Thani将发表讲话。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
11月28日(四)
暂无重要事件。
11月29日(五)
暂无重要事件。
12月2日(一)
暂无重要事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。