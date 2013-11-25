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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

路透香港11月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：(1美元=7.7525港元<
 HKD=>)
 
 美股道琼工业指数      上周五收高54.78点或0.34%，报16,064.77点，再创纪录新高。标普500指
 数首次收在1,800点之上，医疗保健股领涨。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       202.560   -0.22      26999            15.703       0.02
 中国铝业                       9.250   -0.32      81659             2.868      -0.40
 中国移动                      52.250    0.33     204326            81.014       0.70
 中国人寿                      48.500    2.17     120338            25.066       0.27
 中石油                       122.270   -0.14      46431             9.479       0.63
 中石化                        86.760   -3.39      72737             6.726      -4.05
 汇丰控股                       0.000    0.00          0             0.000    -100.00
 中电信                        53.320    0.40      38331             4.134       0.58
 中国联通                      15.660   -0.25     157912            12.140       0.33
 兖州煤业                      11.260    1.90     152700             8.729       1.15
 华能国际                      38.050   -2.91      33602             7.375       0.47
 南方航空                      21.880    2.67      35741             3.392       0.07
 东方航空                      21.180    2.12      30959             1.642     -49.79
 中芯国际                       3.730    0.54     205269             0.578      -0.2（完
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