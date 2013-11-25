《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：(1美元=7.7525港元< HKD=>) 美股道琼工业指数 上周五收高54.78点或0.34%，报16,064.77点，再创纪录新高。标普500指 数首次收在1,800点之上，医疗保健股领涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.560 -0.22 26999 15.703 0.02 中国铝业 9.250 -0.32 81659 2.868 -0.40 中国移动 52.250 0.33 204326 81.014 0.70 中国人寿 48.500 2.17 120338 25.066 0.27 中石油 122.270 -0.14 46431 9.479 0.63 中石化 86.760 -3.39 72737 6.726 -4.05 汇丰控股 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中电信 53.320 0.40 38331 4.134 0.58 中国联通 15.660 -0.25 157912 12.140 0.33 兖州煤业 11.260 1.90 152700 8.729 1.15 华能国际 38.050 -2.91 33602 7.375 0.47 南方航空 21.880 2.67 35741 3.392 0.07 东方航空 21.180 2.12 30959 1.642 -49.79 中芯国际 3.730 0.54 205269 0.578 -0.2（完 ）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。