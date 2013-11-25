《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

*工商时报：

--鸿海 冲4G(第四代行动通讯)，将大举招募1,300-1,400人。鸿海董事长郭台铭布局4G版图动作一波接一波，除透过国碁电子砸下91.8亿台币标下二块4G频谱之外，接下来还将大动作进行4G大征才，规模近1,400人；鸿海4G并规画2015年下半年开台营运。

--两岸租税协议谈判已达成熟阶段，可望于两岸两会第十次会谈签署，财政部长张盛和今日将拜会立法院长王金平，寻求国内共识及支持。

--金管会原则同意，明年下半年起，将揭露8点半到9点开盘前，个股模拟撮合后五档最高、最低的买进、卖出价格及成交量，收盘前五分钟也将同步增加至各揭露五档。

--中韩FTA(自由贸易协定)加速进行的同时，两岸货品贸易协议年底完成谈判恐跳票。相关人士透露，由于双方仍存在许多争议，台湾极力争取的四大产业，始终拿不下来，即便赶在12月底前，展开第九回合谈判，今年底完成谈判的机率也不大。

*经济日报：

--财政部指示兆丰金控 扮种子部队发动整并案，彰化银行 被视为优先评估对象，初估兆丰金合并彰银后，公股持股约12%-13%，台新金不到10%，公股仍拥主导权。此一合并案规模将逾千亿台币，为近十年来首见。

--新版自由经济示范区方案进入收尾阶段。据了解，在跨部会归零思考后，租税优惠将去除争议较大的〞新技术〞，原拟针对国际级企业来台设立区域营运总部降税条款也恐删除。新版自经区将侧重自由化，租税奖励大幅缩限。

--大型民营银行一致指出，四大〞惨〞业（面板、半导体、太阳能、LED）与食品、不动产，为新年度放款的紧盯行业；相较之下，手机、文创则是银行融资意愿较高的行业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。