《香港报摘》--经济日报11月25日

* 要闻版头条：

--三中全会后，中国改革框架投射出的红利前景，惊醒了一众看轻中国经济的基金经理，急忙调升中资股持仓，构成浪接浪的百亿资金追货潮，势刺激港股 短线创今年新高。 * 其他： --今年新股集资额最大的信达资产火爆开局，接近交易人士透露，落实10名基础投资者，认购近11亿美元（约85.8亿港元）股份，约占集资额最少44%。因国际配售定单踊跃，偏向上限定价机会高。

--在北京商业中心区拥有两座优质甲级写字楼的春泉产业信托（新股代号： ），今公开招股集近18亿港元，春泉2013年度预测分派收益率约4.94%至5.23%，逊于大部分现有香港房托基金。

--星展香港企业及机构银行总监张建生表示，资金成本上涨，预期明年存贷息率将有压力上升25点子（100点子相等1厘）。他估计未来6个月企业再融资活动仍然活跃。(完)