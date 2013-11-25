《香港报摘》--经济日报11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--三中全会后，中国改革框架投射出的红利前景，惊醒了一众看轻中国经济的基金经理，急忙调升中资股持仓，构成浪接浪的百亿资金追货潮，势刺激港股 短线创今年新高。 * 其他： --今年新股集资额最大的信达资产火爆开局，接近交易人士透露，落实10名基础投资者，认购近11亿美元（约85.8亿港元）股份，约占集资额最少44%。因国际配售定单踊跃，偏向上限定价机会高。
--在北京商业中心区拥有两座优质甲级写字楼的春泉产业信托（新股代号： ），今公开招股集近18亿港元，春泉2013年度预测分派收益率约4.94%至5.23%，逊于大部分现有香港房托基金。
--星展香港企业及机构银行总监张建生表示，资金成本上涨，预期明年存贷息率将有压力上升25点子（100点子相等1厘）。他估计未来6个月企业再融资活动仍然活跃。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。