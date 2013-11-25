《中国重要政经日程》--11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今日重要政经日程=======================
11/25（周一）
--2013新浪金麒麟论坛在北京举行
--上午10时国新办发挥经济体制改革牵引作用的内容吹风会，发改委副主任等出席。
============================近期重要政经日程=======================
11/27（周三）
--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日
11/28（周四）
--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。
--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。
--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。
12/1(周日)
--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行
--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。
*--第五届全球PE北京论坛
12/2（周一）
*--第九届中国国际期货大会将在深圳举行，至4日。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
12/18（周四）
*--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 罗晟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。