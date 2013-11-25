《香港报摘》--信报11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--本周香港新股市场进入大混战局面。市场消息透露，本周将再有8只新股展开招股程序，连同3只正在招股的新股，总共在市场吸资最多逾430亿港元，是今年以来最热闹。 * 其他： --受环球航运及集装箱市场低迷拖累，货柜制造业龙头中集集团 近年积极发展道路运输车辆、海洋工程制造等多元化业务，冀在产业调整期间维持盈利空间。
--香港多家银行先后推出利用近场通讯（NFC）功能的手机钱包付款服务，麦肯锡全球董事合伙人林国沣认为，未来约10%至20%的零售支付透过手机并不出奇，但香港有关方面的发展相对落后于其他国际市场，需要急起直追。
--盈德气体 发行可换股债券及可行使认股权证，由国家开发银行全资附属公司国开国际 认购。若国开国际全数兑换债券以及行使认购权证，将有盈德气体扩大后股本的2.19%。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。