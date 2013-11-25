《香港报摘》--信报11月25日

* 要闻版头条：

--本周香港新股市场进入大混战局面。市场消息透露，本周将再有8只新股展开招股程序，连同3只正在招股的新股，总共在市场吸资最多逾430亿港元，是今年以来最热闹。 * 其他： --受环球航运及集装箱市场低迷拖累，货柜制造业龙头中集集团 近年积极发展道路运输车辆、海洋工程制造等多元化业务，冀在产业调整期间维持盈利空间。

--香港多家银行先后推出利用近场通讯（NFC）功能的手机钱包付款服务，麦肯锡全球董事合伙人林国沣认为，未来约10%至20%的零售支付透过手机并不出奇，但香港有关方面的发展相对落后于其他国际市场，需要急起直追。

--盈德气体 发行可换股债券及可行使认股权证，由国家开发银行全资附属公司国开国际 认购。若国开国际全数兑换债券以及行使认购权证，将有盈德气体扩大后股本的2.19%。(完)