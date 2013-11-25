金砖国家：11月22日股汇市收盘纵览

路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,009.17点。

中国股市：沪综指小幅收跌，热点板块分化令大盘维持调整

香港股市：收高，恒生国企指数创两年最大单周涨幅

中国汇市：人民币即期收盘微跌，短期料继续在6.09元附近窄幅波动

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拉美股市：巴西股市上涨，因美国有望在未来几年保持宽松货币政策，抵消对美联储最终将缩减购债的担忧。Bovespa指标股指 涨0.21%至52,800.74点，但周线仍收低约1.2%。

拉美汇市：巴西雷亚尔劲扬逾1%，受美联储政策前景激励

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南非股市：连续第二日收低，因兰特走坚，冲击出口商类股。Top-40绩优股指数 跌0.75%至39,642.74点。综合指数 跌0.68%，报44,435.61点。

南非汇市：兰特上扬，得益于Eskom结束紧急情况

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印度股市：回吐盘中涨幅，几近收平，且连续第三周收低。有更多迹象显示外资对印度股票的兴趣减弱，导致ITC等蓝筹股遭遇获利了结。指标BSE指数 收跌0.06%或11.66点，报20,217.39点，周线下跌0.66%。NSE指数 收低0.06%或3.60点，报5,995.45点，周线下跌1%，且仍位于6,000点的心理关口下方。

印度汇市：卢比兑美元小幅上涨，此前印度央行疑似出手进行了干预，但整体人气保持疲软，因市场重又担心美联储将很快缩减刺激措施。卢比兑美元 收报62.87/88卢比，周四收报62.93/94卢比。盘中最低跌至63.0850卢比，为11月14日以来最低。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,444.910点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.24%，报797.18点。