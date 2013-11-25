金砖国家：11月22日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,009.17点。
中国股市：沪综指小幅收跌，热点板块分化令大盘维持调整
香港股市：收高，恒生国企指数创两年最大单周涨幅
中国汇市：人民币即期收盘微跌，短期料继续在6.09元附近窄幅波动
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拉美股市：巴西股市上涨，因美国有望在未来几年保持宽松货币政策，抵消对美联储最终将缩减购债的担忧。Bovespa指标股指 涨0.21%至52,800.74点，但周线仍收低约1.2%。
拉美汇市：巴西雷亚尔劲扬逾1%，受美联储政策前景激励
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南非股市：连续第二日收低，因兰特走坚，冲击出口商类股。Top-40绩优股指数 跌0.75%至39,642.74点。综合指数 跌0.68%，报44,435.61点。
南非汇市：兰特上扬，得益于Eskom结束紧急情况
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印度股市：回吐盘中涨幅，几近收平，且连续第三周收低。有更多迹象显示外资对印度股票的兴趣减弱，导致ITC等蓝筹股遭遇获利了结。指标BSE指数 收跌0.06%或11.66点，报20,217.39点，周线下跌0.66%。NSE指数 收低0.06%或3.60点，报5,995.45点，周线下跌1%，且仍位于6,000点的心理关口下方。
印度汇市：卢比兑美元小幅上涨，此前印度央行疑似出手进行了干预，但整体人气保持疲软，因市场重又担心美联储将很快缩减刺激措施。卢比兑美元 收报62.87/88卢比，周四收报62.93/94卢比。盘中最低跌至63.0850卢比，为11月14日以来最低。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,444.910点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.24%，报797.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.72%报32.7555卢布；卢布兑欧元 涨0.24%，报44.3400卢布。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。