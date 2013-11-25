中国经济：发改委未来将严管汽车、电信及家电等六行业价格垄断--新华网

路透上海11月25日 - 今年以来，中国国家反价格垄断频频重拳出击。继此前对液晶面板和乳粉生产企业开出巨额罚单后，新华网日前报导，中国国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。

报导引述国家发改委价格监督检查与反垄断局副巡视员卢延纯介绍，目前中国基本建立了以中央和省两级为核心的反价格垄断执法体系，反价格垄断工作力度不断加大。

发改委价格监督与反垄断局局长许昆林9月曾表示，未来反垄断将逐渐常态化，重拳方能有效；更早他并强调，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。

卢延纯并称，近年来查处的价格垄断案件中，既有经营者或者行业协会达成价格垄断协议的案件，也有滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争的案件。涉及的企业类型既有国有企业和民营企业，也有外资企业，还有行业协会。

今年初，国家发改委对六家国际液晶面板企业操纵液晶面板价格，开出总额3.53亿元人民币罚单，为首次制裁境外企业价格垄断行为；8月，国内六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。