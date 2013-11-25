中国经济：发改委未来将严管汽车、电信及家电等六行业价格垄断--新华网

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 今年以来，中国国家反价格垄断频频重拳出击。继此前对液晶面板和乳粉生产企业开出巨额罚单后，新华网日前报导，中国国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。
报导引述国家发改委价格监督检查与反垄断局副巡视员卢延纯介绍，目前中国基本建立了以中央和省两级为核心的反价格垄断执法体系，反价格垄断工作力度不断加大。
发改委价格监督与反垄断局局长许昆林9月曾表示，未来反垄断将逐渐常态化，重拳方能有效；更早他并强调，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。
卢延纯并称，近年来查处的价格垄断案件中，既有经营者或者行业协会达成价格垄断协议的案件，也有滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争的案件。涉及的企业类型既有国有企业和民营企业，也有外资企业，还有行业协会。
今年初，国家发改委对六家国际液晶面板企业操纵液晶面板价格，开出总额3.53亿元人民币罚单，为首次制裁境外企业价格垄断行为；8月，国内六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。
另外，上海黄金饰品行业协会及老凤祥 和豫园商城 等旗下的五家金店也因垄断价格，共计被处逾千万元人民币罚款；至于频频被报导价格畸高的进口汽车，新华社引述发改委人士此前曾指出，关注该问题已有时日。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。