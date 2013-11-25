《台湾重要政经日程》--11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
11/25(一)
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--10:00 台经院公布10月制造业营业气氛测验点记者会。
--11:30 LTE亚太平洋论坛。
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
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11/26(二)
--大陆海协会长陈德铭首度访问台湾，为期七天，将参访台湾自贸区。
--12:30 央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
--14:30 澳盛银行经济展望说明会。
11/27(三) *--12:00 经建会主委管中闵于进出口公会演讲，题目〞亚太经贸前景〞。
11/29(五)
--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值，10月底公布第三季经济成长率概估为升1.58%。
--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。