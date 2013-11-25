全球金融：美联储理事塔鲁洛希望有更多工具应对影子银行风险

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
他表示，除了巴塞尔III协定的资本要求外，那些仰赖同业短期资金的银行应该要持有更多的资本。
塔鲁洛表示，计算额外资本要求时将仔细评估总负债减去自有资本、存款及期限长于最低期限的证券后的情况，并可能将资金来源的风险程度纳入考量。
塔鲁洛称，全球金融稳定委员会(FSB)的监管者仍可能在所谓的净稳定资金比率(NSFR)中纳入附买回交易计划。NSFR旨在鼓励银行不以短期资金为主。
“已经有报告指出一些对冲基金在研究非中介化交易的可能性，透过证券担保品来对其他市场人士提供现金放款，”塔鲁洛表示。
他表示，附买回市场的最低安全缓冲应该要扩大纳入所有的市场参与者。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。