全球金融：美联储理事塔鲁洛希望有更多工具应对影子银行风险

他表示，除了巴塞尔III协定的资本要求外，那些仰赖同业短期资金的银行应该要持有更多的资本。

塔鲁洛表示，计算额外资本要求时将仔细评估总负债减去自有资本、存款及期限长于最低期限的证券后的情况，并可能将资金来源的风险程度纳入考量。

塔鲁洛称，全球金融稳定委员会(FSB)的监管者仍可能在所谓的净稳定资金比率(NSFR)中纳入附买回交易计划。NSFR旨在鼓励银行不以短期资金为主。

“已经有报告指出一些对冲基金在研究非中介化交易的可能性，透过证券担保品来对其他市场人士提供现金放款，”塔鲁洛表示。