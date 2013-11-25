港报社评：中美日博弈兵行险着--星岛日报11月25日

中国宣布设立东海防空识别区，部分范围与日本的识别区重叠，遭美国批评增加亚太区擦枪走火风险，印证了中国不惜一战来维持领土完整的决心。

大家都看到，擦枪走火的最大风险，来自中日和中美潜在军事冲突。以往中日钓岛主权宣示，多是以民间人士登岛形式进行。不过，日本政府在去年9月11日正式购下其中三岛“国有化”，改变了钓岛现状，中国作出连串宣示主权的举措。

中国增派海监和渔政船，在钓岛一带海域执行频密的巡逻和保护渔民作业的任务，有关执法行动已经常态化。除了海上执法，中国亦有派出军机到接近钓岛一带的上空执行任务。

今次中国更进一步，宣布设立东海防空识别区，凡进入区内的飞机，须向外交部或民航局通报飞行计画及标示国籍和登记识别标志，对于拒绝服从指令的飞机，“中国武装力量将采取防御性紧急处理措施。”

日本在1969年已经公布在东海的防空识别区，中国在钓岛主权上，要打破日本任何造成既定事实的措施，以增强法理依据。现在中日两国的防空识别区范围重叠，万一默契出现问题，就容易产生事故。

美国批评中国试图在东海改变现状。中国则认为是美国重返亚洲，才是导致钓岛和南海主权争议升温的原因，日本政府积极要改宪扩军，背后是得到美国纵容。

东海已经成为中美日政府兵行险着博弈之区域，过去中国希望搁置争议共同开发东海资源，保钓主力靠民间自发出海登岛，现在中国在政治和军事上连环出招，民间保钓行动宜从大局出发，重新检讨策略和行动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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