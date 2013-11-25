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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 08:57 BJT

日本经济：“安倍经济学”推动日本经济增长，通缩近尾声--财务省官员

路透东京11月25日 - 日本财务省财务官古泽满宏周一表示，受益于日本首相安倍晋三的“安倍经济学”刺激政策，日本经济正逐步增长，通缩接近尾声。

“实质国内生产总值(GDP)正在增长，通缩接近尾声，企业信心好转且获利回升，”古泽满宏在一个论坛上表示。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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