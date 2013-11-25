港报社评：谋划长远扶贫胜过派钱--文汇报11月25日

行政长官梁振英将于明年1月发表第二份施政报告。他表示，政府不应再不分贫富派钱，未来仍会谨守理财原则，把钱派到有需要的人手上。事实上，近年香港加风四起，基层市民生计负担加重，自然期望当局效法澳门全民派钱。然而，香港与澳门在经济结构上差别极大，一刀切派钱并非善用公帑的有效办法。当局应配合贫穷线的制订，将资源投放到长远扶贫之上。同时，当局也应推出针对性纾困措施，减轻中产及基层市民的生活压力。

近年香港经济虽然保持平稳增长，失业率近乎全民就业水平，但大部分基层市民薪金加幅未能追上通胀，生活压力不断增大。而且，当局以往曾在库房水浸的情况下向市民派钱，市民对当局派糖自然有较高的预望。市民对当局例必派糖的预期亦不可能一下子改变，当局因应库房收入推出适当的派糖措施，既是回应社会的诉求，也体现出急市民所急的施政理念，确实有其必要。

不过，始终澳门与香港不论在人口、经济结构、经济总量上都大不相同，不宜将每年盈余都全数派发出去。而且，一次性派糖措施只属权宜之计。授之以鱼莫如授之以渔，当局更应及早规划长远扶贫政策。

随着贫穷线的订定，当局将要推出全盘的扶贫政策从根本上解决跨代贫穷问题。当局应将资源主要投放到长远扶贫之上，而非一次性派糖，这将更具针对性、更能帮助到有需要人士。至于中产人士的困难，当局也不能忽略，但他们的需要与基层市民并不一样，当局应从税务减免上着手，让市民都能分享到经济发展的红利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞