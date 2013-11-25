港报社评：岂能把食水倒落咸水海--明报11月25日

香港每年花上超过30亿元向内地购买东江水，而由2006年至今，却因为部分水塘满溢而把价值11亿元的食水排放落海。政府应改善储水基建，虽根据目前协议，减少东江水输港也不能节省购水开支，但基建改善后，日后跟内地商讨新一轮供水协议时，会有更大的谈判空间。

香港目前的供水政策是，在雨季期间会优先使用水塘存水，再因应用水量决定输入多少东江水，只是香港的水塘并非全部联网，要是部分小型水塘满溢，唯有排放入海。今年雨水充足，单单首10个月已把4000万立方米食水倒落海，2006年至今累计排放了2.43亿立方米，按东江水价总值约11亿元。

虽然根据目前协议，减少输水也不能节省开支，但从爱护大自然的角度而言，珍贵天然资源不应白白浪费掉。何况东江水也不是永远取之不尽的，东江流域的水资源已开发到极限，当出现严重旱情时，整个区域均可能缺水。

香港目前共有17个水塘，但只有两个独立“小联网”，包括船湾淡水湖、万宜水库、下城门水塘可「互通」。政府于2007年计划兴建输水隧道，把九龙水塘群组的溢流转运往容量较大的下城门水塘，但计划仍在地质勘探和设计阶段。

由此可以预计，水务基建若没有大幅改善，倒水落海的情况势必持续。情况与香港类近的新加坡则进取得多，星洲政府除了积极推动节约用水，从外地购水只占用水量4成，其余6成来自雨水、海水化淡及再造水。港府明年将与广东省洽谈新一轮供水协议，港府除应为香港争取一份更有弹性的供水协议外，香港的水务基建也应加紧改善。

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