港报社评：中国设防空识别区，锁定美日军事威胁--信报11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中国在东海划设防空识别区，所划设的防空识别区，范围覆盖钓鱼岛，有一部分更与日本防空识别区重叠，目标明显锁定日美的军事威胁。
中国划设防空识别区，美日对此反应强烈。美方更视中国此举是“单方面行动构成改变该地区现状﹗。很显然，事态会影响到中美日三边关系的演变与各自战略调整。对美国来说，亚太战略利益明显在于如何保持中日关系的适度紧张，而非挑起两国武力冲突。对于中日钓鱼岛主权的斗争，采取“默许支持﹗策略，着眼于解决的路径和方法。
如今在中日各自划定的防空识别区重叠部分，确实有加剧两军引发武力冲突的风险，但关键之处是，中日解决纠纷的路径和方法出现损害美国战略利益如意算盘的倾向和危险。
日本安倍政府“强军制华﹗，中国以愈来愈强硬的军事手段应对日方的挑衅。如今中日由岛屿主权纷争所发酵的武力冲突风险已由海域扩散至空域。双方前线执行巡航任务的飞机后面或还有护航飞机，故也不排除因错判或误判形势导致连环交火的失控后果。
目前，东亚地区大国之间军事竞争有愈来愈激烈之势，中日关系“军事化﹗亦有进一步恶化之虞。形势至此，中日由对峙，到摩擦，进而出现两军武力冲突风险持续升温，形势愈来愈严峻。两国对于进入各自防空识别区的飞行器进行监视，要避免对警示形势错判或误判，两国政府须认真考虑建立一个危机管理和防止意外冲突的有效沟通机制，把双方对峙、的风险限制在理性猜疑、防范与对抗的范围内。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。