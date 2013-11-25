港报社评：中国设防空识别区，锁定美日军事威胁--信报11月25日

中国在东海划设防空识别区，所划设的防空识别区，范围覆盖钓鱼岛，有一部分更与日本防空识别区重叠，目标明显锁定日美的军事威胁。

中国划设防空识别区，美日对此反应强烈。美方更视中国此举是“单方面行动构成改变该地区现状﹗。很显然，事态会影响到中美日三边关系的演变与各自战略调整。对美国来说，亚太战略利益明显在于如何保持中日关系的适度紧张，而非挑起两国武力冲突。对于中日钓鱼岛主权的斗争，采取“默许支持﹗策略，着眼于解决的路径和方法。

如今在中日各自划定的防空识别区重叠部分，确实有加剧两军引发武力冲突的风险，但关键之处是，中日解决纠纷的路径和方法出现损害美国战略利益如意算盘的倾向和危险。

日本安倍政府“强军制华﹗，中国以愈来愈强硬的军事手段应对日方的挑衅。如今中日由岛屿主权纷争所发酵的武力冲突风险已由海域扩散至空域。双方前线执行巡航任务的飞机后面或还有护航飞机，故也不排除因错判或误判形势导致连环交火的失控后果。

目前，东亚地区大国之间军事竞争有愈来愈激烈之势，中日关系“军事化﹗亦有进一步恶化之虞。形势至此，中日由对峙，到摩擦，进而出现两军武力冲突风险持续升温，形势愈来愈严峻。两国对于进入各自防空识别区的飞行器进行监视，要避免对警示形势错判或误判，两国政府须认真考虑建立一个危机管理和防止意外冲突的有效沟通机制，把双方对峙、的风险限制在理性猜疑、防范与对抗的范围内。

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