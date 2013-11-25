港报社评：中国争东海空域﹐抗美日围堵--经济日报11月25日

中国划定东海防空识别区，此应因美日围堵有增无减，遂以法律战扞衞钓岛权益。此或推高东海紧张气氛，惟只要中美续斗而不破，军事冲突失控风险仍有限。 中国国防部前天划定东海防空识别区，将钓岛空域纳入。防空识别区并无主权意义，惟中方可主动识别、追踪、拦截进入此区的飞机，其划界和日本识别区重叠，明显针对日本。除日本向中方严重抗议，美国反应激烈。

中方此举形同宣示其空防力量，已突破第一岛链，挑战紧握区内制空权的美国，势推高中美日在东海对峙的紧张气氛。惟东海的军事冲突风险，却未明显提高。因中方此举用意，是藉法律战扞衞国家利益，中方就极力反围堵，包括藉法律手段和美日角力。

今次划定东海防空识别区，就将法律战綫由东海海域延伸至空域，进一步确立中国在区内“正常存在”的事实，以增加法律筹码。且今次中方主动出击，更应是北京预视美日的围堵，在未来一年势有增无减。

美国虽在2010年提出重返亚洲，现实上却深陷中东泥淖分身不暇。惟美国积极从中东抽身，棘手的伊朗核问题昨亦达阶段性协议。而日本首相安倍晋三推“安倍经济学”，一年以来成效有限，右倾的安倍有很大诱因在东海加力挑衅中国，以分散国民对内政的不满。

但日本背后的美国仅希望压制中国发展以利己，无意冒两败俱伤的风险。区内紧张气氛料将升高，且中日在东海一带军事活动势增，意外擦抢走火的风险确不得不防。惟本质上，只要中美均不愿翻脸，演成军事冲突的可能性仍不高。

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