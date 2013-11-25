中国公开市场：本周仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京11月25日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，上周央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，当周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

据路透统计，本周将有350亿元七天期逆回购到期，10亿元央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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