中国经济：地方债务总量仍可控，但最大风险在于不透明-专家

路透北京11月25日 - 人民日报周一报导称，针对目前各界普遍关心的地方政府债务问题，中国财政部财政科学研究所所长贾康认为，目前中国地方债务总量仍在总体可控的安全区间内，但当前地方债务最大的风险在于不透明。 贾康指出，中国地方债务风险总体可控。他指出目前中国公共部门总体负债占GDP比重仍在国际上界定的安全区之内。他估计即使今年公共部门总负债率有所提高，也不会大幅突破安全区间。虽然近年来中国一直实行积极的财政政策，但公共财政赤字占GDP的比重仍属安全。

他说，中国政府体系仍有较强偿债能力。经济保持平稳增长，加强财政支出管理，预算公开力度逐年加大，为防范政府债务风险强化了制度基础。地方债多数用于交通运输、市政工程等基础设施和能源建设，形成了大量可产生现金流的优质资产，为偿债提供了一定保障。