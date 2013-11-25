全球金市：金价下滑，因市场担心美国撤出刺激举措且SPDR持金量减少

美联储每月850亿美元的买债计划，在近几年已提振金价，因其增加了黄金的通胀对冲魅力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持金量减少4.50吨至852.21吨，为2009年2月以来最低，并且是11月1日以来最大降幅。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，在截至11月19日止的当周，对冲基金和货币基金减持美国黄金和白银的期货及期权多仓。

在美国交易所仓库的合规格黄金库存上升至七个月高位，显示实货需求走弱。(完)

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