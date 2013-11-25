中国个股：国金证券与腾讯在网络券商和在线理财等方面展开全面合作

路透北京11月25日 - 中国中型券商国金证券 上周六公告称，其与中国市值最大的互联网公司--腾讯 签署战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。此项合作将使互联网企业更加深入到证券业的核心业务领域。

公告称，其将与腾讯网（WWW.QQ.COM）在网络券商、在线理财、线下高端投资活动等方面展开全面合作。腾讯将向国金证券开放核心广告资源，协助国金证券进行用户流量导入，并进行证券在线开户和交易，在线金融产品销售等服务。

本次合作期为两年，国金证券将向腾讯支付每年度1,800万元人民币的广告宣传费用。双方将根据金融行业与互联网监管政策变化、市场发展形式和技术创新，共同深化以上合作领域。

近期，互联网企业正在积极探索与不同金融机构间的合作方式，以期推动网络金融服务领域的创新。腾讯控股曾表示该公司将参股联合投资申请设立民营银行 ，中国电商巨头阿里巴巴 也与天弘基金就增资扩股和全面合作达成框架协议。

国金证券A股上周五收报15.68元，近一个月累计上涨24.7%。（完）

欲了解公告详情，请参见上证所公告： here (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)