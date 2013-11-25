中国个股：国金证券与腾讯在网络券商和在线理财等方面展开全面合作

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国中型券商国金证券 上周六公告称，其与中国市值最大的互联网公司--腾讯 签署战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。此项合作将使互联网企业更加深入到证券业的核心业务领域。
公告称，其将与腾讯网（WWW.QQ.COM）在网络券商、在线理财、线下高端投资活动等方面展开全面合作。腾讯将向国金证券开放核心广告资源，协助国金证券进行用户流量导入，并进行证券在线开户和交易，在线金融产品销售等服务。
本次合作期为两年，国金证券将向腾讯支付每年度1,800万元人民币的广告宣传费用。双方将根据金融行业与互联网监管政策变化、市场发展形式和技术创新，共同深化以上合作领域。
近期，互联网企业正在积极探索与不同金融机构间的合作方式，以期推动网络金融服务领域的创新。腾讯控股曾表示该公司将参股联合投资申请设立民营银行 ，中国电商巨头阿里巴巴 也与天弘基金就增资扩股和全面合作达成框架协议。
国金证券A股上周五收报15.68元，近一个月累计上涨24.7%。（完）
欲了解公告详情，请参见上证所公告： here (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。