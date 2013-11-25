《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

* 明报：

--伊斯兰国家在金融业上的严格规条众多，但迪拜开辟了一个占地110公顷的自由贸易区，成立一个独立于伊斯兰教条的金融中心。随中东和非洲新经济崛起，迪拜金融中心逐步成为中国企业进军非洲的跳板，并努力争取成为中东的人民币离岸中心。

--比亚迪 主推的混能车「秦」，比亚迪汽车销售公关部经理杜国忠称，目前还未开始已接约2,000个订单，参考价20万元人民币。他表示混能车售价高于燃油车，买家对政府补贴更敏感，估计12月将有新政策出，届时将正式开售。 * 星岛日报：

--协同通信 表示，月底将召开股东大会，表决发行一批金额为5亿港元的换股债券予Regal Force Limited。Regal Force Limited由深圳中科明石投资管理公司委托投资，若月底股东大会通过决议，中科明石表示将会执行可换股债券的换股权。

--汇盈 开拓内地贷款及兑换业务，该公司昨日宣布配股集资最多5.88亿港元，用作收购内地贷款谘询及外币兑换业务。配股价每股1港元，较该股上周五收市价的1.36港元，折让26.5%。 * 苹果日报：

--市场消息透露，近年积极控制成本的汇丰控股 ，上周向旗下从事散户证券业务的汇丰金融服务（亚洲）开刀，对内宣布将于明年1月更改旗下经纪的薪酬制度，由佣金制变成有固定底薪加花红，个别资深经纪变相减薪一半或以上，据闻有一半经纪准备跳槽。

--土木工程拓展署现邀请顾问，就屯门新庆路附近1幅约8公顷土地，进行平整地盘及基础设施工程的研究及勘测，预计明年初正式开始，2018年完成，为中期公营房屋土地筹谋。 * 东方日报：

--消息透露，过去多年一直有外资及本地保荐人抨击IPO分配机制向散户倾斜，金发局会研究是否有需要改变IPO「回拨机制」、及公开发售与国际配售的比例限制等。立会金融界议员张华峰直指：「香港都要有（散户）流通量，不能抹杀120万股民的公众利益！」。 --已发盈警的冠捷科技 公布截至九月底止的第三季业绩，按年由盈转亏。公司指，环球市场于第三季度对电视及监视器需求疲弱，令集团在期内业绩再度受不利影响；加上大多数新兴市场经济增长放缓，及外汇亏损，令情况进一步恶化。 * 文汇报：

--今年8月底签订的CEPA 10下，内地已确认两地基金互认安排的大方向。中证监及港证监年初成立小组研究基金互认安排，首阶段已完成保障投资者的工作，现进入最后一个阶段的讨论。两地基金互认一旦落实，截至2012年底在港注册的305只、总值560亿美元(约4,368亿港元)的基金，部分将可到内地销售，同时内地估计总值逾2万亿元人民币的基金产品，亦可到本港售予本地及海外投资者。 * 大公报：

--新盘贴市价策略奏效，本周三开卖的湾仔囍汇大热收票约1,800张，超额逾7倍；而以东涌区最便宜姿态登场的昇荟，迄今收票亦超过1,700张，发展商坦言不急于清货，不排除本周六开卖后「酌量」加价加推。(完)