欧洲个股：戴姆勒执行长欢迎中国投资者前来参股，但认为不会真的发生

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透柏林11月24日 - 德国汽车制造企业戴姆勒 执行长Dieter Zetsche表示，公司在参股北京汽车股份后，也欢迎中国投资者入股，不过没有迹象显示真会有中国投资者前来。
Zetsche周六在柏林召开的专题讨论会上表示，“我们欢迎来自中国的投资，尽管我们并不是非常渴望，如果中国方面对我们有兴趣，对我们公司更有好处。”
戴姆勒希望重振在中国的业务，目前该公司落后于德国竞争对手宝马 和大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 旗下的奥迪，且与其经销商关系不睦。
戴姆勒与北汽集团 上周签署一项协议，前者将拥有北汽股份12%的股权及董事会的两个席位。
Zetsche周六表示，中国投资者若向入股戴姆勒，只能从市场中购股，不会涉及“其他交易”。
这位执行长称，“我们不知道这是否会真的发生。”(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。