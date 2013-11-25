欧洲个股：戴姆勒执行长欢迎中国投资者前来参股，但认为不会真的发生

路透柏林11月24日 - 德国汽车制造企业戴姆勒 执行长Dieter Zetsche表示，公司在参股北京汽车股份后，也欢迎中国投资者入股，不过没有迹象显示真会有中国投资者前来。

Zetsche周六在柏林召开的专题讨论会上表示，“我们欢迎来自中国的投资，尽管我们并不是非常渴望，如果中国方面对我们有兴趣，对我们公司更有好处。”

戴姆勒希望重振在中国的业务，目前该公司落后于德国竞争对手宝马 和大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 旗下的奥迪，且与其经销商关系不睦。

戴姆勒与北汽集团 上周签署一项协议，前者将拥有北汽股份12%的股权及董事会的两个席位。

Zetsche周六表示，中国投资者若向入股戴姆勒，只能从市场中购股，不会涉及“其他交易”。

这位执行长称，“我们不知道这是否会真的发生。”(完)