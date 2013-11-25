中国个股：方正证券拟出售所持瑞信方正证券股权，瑞信获要售权

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 仍在停牌中的方正证券 上周六公告称，公司在吸收合并民族证券后，可能与合资公司瑞信方正证券在投资银行业务存在同业竞争，公司拟与瑞士信贷股份银行有限公司 签署协议，授予瑞信对方正所持合资公司股权的要售权。
公告称，要售权即在适用法律允许的范围内，在瑞信仍为瑞信方正股东的前提下，瑞信有权选择在任何时候，要求本公司根据协议相关规定出售部分或全部所持的瑞信方正股权，具体行权数量及行权时间由瑞信决定。
公告并称，双方同意要售权只能在证监会批准方正对民族证券的重组，并同意方正证券经营证券承销与保荐业务之日后方可行使。
方正证券此前曾公告，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例。
方正证券目前持有瑞信方正66.7%的股权，瑞信持有其余33.3%的股权。截至2012年底，瑞信方正的总资产为8.89亿元人民币，净资产为8.64亿元，当年实现净利润630.43万元。
方正证券自8月底起开始停牌，停牌前最后成交价在5.91元。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。