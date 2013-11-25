中国个股：方正证券拟出售所持瑞信方正证券股权，瑞信获要售权

路透上海11月25日 - 仍在停牌中的方正证券 上周六公告称，公司在吸收合并民族证券后，可能与合资公司瑞信方正证券在投资银行业务存在同业竞争，公司拟与瑞士信贷股份银行有限公司 签署协议，授予瑞信对方正所持合资公司股权的要售权。

公告称，要售权即在适用法律允许的范围内，在瑞信仍为瑞信方正股东的前提下，瑞信有权选择在任何时候，要求本公司根据协议相关规定出售部分或全部所持的瑞信方正股权，具体行权数量及行权时间由瑞信决定。

公告并称，双方同意要售权只能在证监会批准方正对民族证券的重组，并同意方正证券经营证券承销与保荐业务之日后方可行使。

方正证券此前曾公告，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例。

方正证券目前持有瑞信方正66.7%的股权，瑞信持有其余33.3%的股权。截至2012年底，瑞信方正的总资产为8.89亿元人民币，净资产为8.64亿元，当年实现净利润630.43万元。