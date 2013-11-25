《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**上海证券报**

--中国银监会创新业务监管部银证保协作监管处处长陈胜日前表示，目前民营银行相关办法已上报到国务院，银监会有关部门正就民营银行方面的一些配套措施展开研究。

--中国石化 称，上周五凌晨，公司位于青岛经开区的原油管道破裂，并引发爆燃。关于此次事故发生的原因等，政府派出事故调查组进行全面调查，公司将积极配合相关调查工作。目前公司的生产经营稳定，成品油市场供应稳定。

--中国反价格垄断工作力度不断加大，国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。

**证券时报**

--中金公司首席经济学家彭文生预计，明年国内货币政策可能中性偏紧，经济增长目标可能降至7%。

**东方早报**

--方正证券 称为解决吸收合并民族证券后与瑞信方正证券可能存在的投行业务同业竞争问题，拟授予瑞信 其所持有的瑞信方正股权的要售权。

--光明食品集团副总裁庄国蔚表示，集团有意将旗下近年收购的包括英国维他麦、澳大利亚玛纳森在内的海外资产逐步推向资本市场。

--快的打车宣布，与上海本土打车软件大黄峰签订并购协议，整合预计最快明年初完成。快的打车主要投资方阿里巴巴资本亦在此次交易中，跟进投资近亿美元资金及资源支持。

**人民日报**

--财政部财政科学研究所所长贾康预计，目前中国地方债务总量应该仍然在一个总体可控的安全区间之内。他建议，把近五年已登堂入室的地方公债的规模逐步扩大来置换、替代地方融资平台等形成的隐性负债。此外，还应建立起地方债的预警防控机制，包括建立一定规模的地方政府性债务偿债基金。（完）