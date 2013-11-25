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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 09:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹，受助于风险偏好上升

0052 GMT -

* 亚洲股市上涨约0.5%，标普股指期货升0.4%

* 油价下跌支撑风险偏好，有助于澳元上涨

* 澳元/美元受获利了结单和新西兰元/美元空头回补支撑

* 澳元/美元小时线阻力位在0.9205/10(完)

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(编译 朱晓军；审校 张荻)
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