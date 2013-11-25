香港个股：敏华控股拟竞标一幅深圳前海土地，已支付按金5亿元人民币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 将从事休闲沙发生产及销售的敏华控股 周一公布，该公司拟竞标一幅位于深圳前海的土地，并已支付按金5亿元人民币。
敏华控股在联交所一份声明中称，拟透过将于11月27日（周三）前海合作区管理局举行之拍卖，竞标一幅位于前海深港现代服务业合作区之土地之土地使用权。倘竞标成功，集团拟将所收购之土地开发为办公大楼，部分用作集团之总部，其余将视乎情况出租或出售。
“集团考虑将总部由惠州大亚湾迁至前海合作区，将直接受惠于合作区之优惠政策，”公告并称，“集团能更有效地接触全球供应链及物流服务供应商，继而更好地为客户服务。”
敏华控股称，公司已于上周五（22日）支付按金5亿元，预期将支付最终竞标价及通过内部资源拨出资金。
前海合作区将于周三举行之拍卖两幅土地，建筑面积分别为150,000平方米和64,000平方米，起始竞标价24.23亿元及9.98亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。