香港个股：敏华控股拟竞标一幅深圳前海土地，已支付按金5亿元人民币

路透香港11月25日 - 将从事休闲沙发生产及销售的敏华控股 周一公布，该公司拟竞标一幅位于深圳前海的土地，并已支付按金5亿元人民币。

敏华控股在联交所一份声明中称，拟透过将于11月27日（周三）前海合作区管理局举行之拍卖，竞标一幅位于前海深港现代服务业合作区之土地之土地使用权。倘竞标成功，集团拟将所收购之土地开发为办公大楼，部分用作集团之总部，其余将视乎情况出租或出售。

“集团考虑将总部由惠州大亚湾迁至前海合作区，将直接受惠于合作区之优惠政策，”公告并称，“集团能更有效地接触全球供应链及物流服务供应商，继而更好地为客户服务。”

敏华控股称，公司已于上周五（22日）支付按金5亿元，预期将支付最终竞标价及通过内部资源拨出资金。

前海合作区将于周三举行之拍卖两幅土地，建筑面积分别为150,000平方米和64,000平方米，起始竞标价24.23亿元及9.98亿元。（完）

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