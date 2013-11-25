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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 09:27 BJT

电信产业：欧盟将批准微软收购诺基亚手机业务案--消息

路透布鲁塞尔11月22日 - 两位知情人士周五表示，微软 以54亿欧元(73亿美元)收购诺基亚 手机业务的交易，即将获得欧盟监管机构的无条件批准。

这宗9月宣布的交易并包括一项为期10年的诺基亚专利授权协议，凸显微软大力进军竞争激烈的消费者设备市场的攻势。

“欧盟执委会预计将无条件批准这宗交易，”一名消息人士称。

掌管欧盟竞争力的监管机构之前订定12月4日为做出决议的最后期限。执委会竞争政策发言人Antoine Colombani拒绝对消息置评。微软也不愿评论。诺基亚未立即回覆要求评论的电邮。

俄罗斯、印度、土耳其和以色列监管机构已批准这桩交易。本周稍早诺基亚的股东也已同意出售 。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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