港报财经评论：“中国梦”成股市催化剂--信报11月25日

“中国梦”成股市催化剂/ 习广思

临近年底，股市气氛依然畅旺，炒股季节持续未了，加上大行展望多以乐观为主，12月环球市况不会太差。发达市场继续吸引资金，但中资股亦开始有“中国梦”，真定假或者不太重要，起码有梦可发，意味憧憬未完，有故事可卖也！标普500指数续创新高，连升7周。David Tepper信心满满，直言如果联储局在12月退市的话，美股调整只会是5%至10%。尽管看好美股，但不要忘记欧股及日股，前者资金流继续利好，后者安倍经济学的量宽故事仍未结束。欧洲股市在下半年不再持录得资金流入，部分大行及基金建议换马，重新配置，沽美股买欧股，只因美股升幅已大，而欧股显得落后。上周，巴克莱在2014年展望中，就指出欧洲股票定价太低，2014年有机会再升27%，而5年内价格会翻倍。到底明年欧股升幅有几多，幅度数字不太重要，但大行预告了股市乐观情绪未变。

今年标普500上升26.5%，彭博欧洲500则上升15.3%，再与2011年即欧债危机前比较，美股依然是大幅跑赢欧股。尽管美国退市未必会扭转美股形势，但短期调整无可避免，相反欧央行减息之余，继续放风维持低息的姿态，却明示会继续放水，从宏观角度来看，欧股的形势要较美股安全一点，这也是许多资金，逐步由美股转入欧股的理由。另一个要留意的是日股，日本央行行长黑田东彦再放鸽，声言股市没有泡沫。上周日经指数重上15,000点水平，有力挑战15,703点，如果突破6个月的横行整固区，日股有机会再见下一浪升势。日股上升与经济无关，相反正因为安倍经济学无以为继，市场预期日本政府及央行迟早需要再出招，以达到刺激通胀的目标，故量宽憧憬持续未完。

较正面的看法是，日圆持续低企，有利日本企业盈利上升，支持日股。野村预计日经续在15,000-15,500点整固，明年升至18,000点。三中全会的《公报》一度惹来市场失望，股市雨点细，但《决定》公布后，市场反应180度转变，多个改革细节持续支持改革概念，似是一个game changer！国企指数上周急涨7%，至于港股，大市仍落于板块处于轮流炒局面，中资股是否获rerating，继而带领大市转势，目前尚未能确定，但肯定的是，中国股票有一个中国梦。三中全会描绘了一个改革梦，带领经济转型，相信的话，意味投资者对中国调结构的信心提高，亦对目前的金融风险忧虑减少。而相信不相信，外资扮演着关键角色。

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交叉盘回报佳/ 苏子

由于市场再度忧虑联储局可能提前收水，令美国10年期国债息率进一步走高，因此本应可继续以上落市形式运行的美元兑日圆成功于上周四向上作出重大突破，但美元兑日圆作出突破的同时，汇市整体的炒作重点却主要落在交叉盘上，美元直盘其实仍然处于较为反覆的市况里运行，暂时欠缺明显方向。作联储局可能提前收水，应有助美元整体走势全面走高才对，不应集中炒作交叉盘，但由于上周五德国公布的IFO调查数据全面好于预期及前值；其中商业景气指数更升至去年4月以来的109.3最高水平。因此，利好的数据令市场无意押注欧罗下跌，结果使不少欧罗兑美元短仓出现回补，汇价得以回升至接近一周高位收市，令其与美元兑日圆的强劲势头形成强烈对比，故触发交叉盘交投炽烈；因此，成功令上周欧罗兑日圆交叉盘升至137.35的今年新高水平。

上周欧罗兑日圆成功创新高收市，而且收市价更与今年新造的高位相若；加上已成功突破20天保历加通道的136.55顶部阻力，反映走势异常强劲，故相信，本周早段市场的炒作焦点将落在强劲的欧罗兑日圆交叉盘身上。短线而言，只要调整不低于上述通道顶部阻力，预料已进入单边上升市况里运行，目标将指向2009年6月的139.18高位及140心理关口。由于美元兑日圆于上周四及五均成功在20天保历加通道顶部阻力以上收市，故本周应会继续上升及上试5月下旬的102.55高位阻力。

留意上周六欧洲央行执行理事会成员Benoit Coeure表示，央行将在更长时间内把利率维持在当前甚至更低水平，理论上这将会限制欧罗兑美元再继续上升的动力，故相信稍后欧罗兑日圆较大机会主力由美元兑日圆的升势带动而继续走高。不过，若然欧罗兑日圆的升势却可以反过来刺激欧罗兑美元一同上升，届时投资者宜顺势直接买入欧罗兑日圆交叉盘以取得更佳潜在回报。

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