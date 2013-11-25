《香港重要政经日程》--11月25日-12月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
11月25日（周一）
*-- 仁恒实业控股 由创业板转主板，首日交易。
-- 欧舒丹 公布中期业绩。
*--13:30 澳洲国民银行就2014年全球经济展望以及中国三中全会后展望举行记者会。
==================近期重要政经消息==================
11月26日（周二）
-- 原生态牧业 首日挂牌。
-- 周大福珠宝 公布中期业绩。
-- 华宝国际 公布中期业绩。
*--09:00 中石化 于北京举行临时股东大会。
*--10:00 富智康集团 于举行股东特别大会。
*--11:00 渣打银行就中国／香港2014年股市展望举行新闻发布会。
--16:30 公布10月对外贸易数据。
*--17:30 中国燃气 中期业绩新闻发布会。
11月27日（周三）
-- 永胜新材料 首日挂牌。
*--14:00 香港工业总会新闻发布会。
--15:00 天行国际 香港临时股东大会。
11月28日（周四）
-- 恒实矿业投资有限公司 首日挂牌。
--16:30 公布10月零售销售数据。
11月29日（周五）
-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。
-- 香港金管局发布10月货币统计数据。
-- 香港政府公布10月财务业绩。
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 凤凰医疗 首日挂牌。
-- 大家乐集团 公布中期业绩。
--09:30 中国铝业 临时股东大会。
--09:30 中信证券 股东特别大会。 *12月3日（周二）
-- 香港论坛（至12月4日）。
-- eprint 首日挂牌。
--14:30 思捷 举行股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。