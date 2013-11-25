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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 09:26 BJT

《香港重要政经日程》--11月25日-12月3日

==================今日重要政经消息==================

11月25日（周一）

*-- 仁恒实业控股 由创业板转主板，首日交易。

-- 欧舒丹 公布中期业绩。

*--13:30 澳洲国民银行就2014年全球经济展望以及中国三中全会后展望举行记者会。

==================近期重要政经消息==================

11月26日（周二）

-- 原生态牧业 首日挂牌。

-- 　 周大福珠宝 公布中期业绩。

-- 华宝国际 公布中期业绩。

*--09:00 中石化 于北京举行临时股东大会。

*--10:00 富智康集团 于举行股东特别大会。

*--11:00 渣打银行就中国／香港2014年股市展望举行新闻发布会。

--16:30 公布10月对外贸易数据。

*--17:30 中国燃气 中期业绩新闻发布会。

11月27日（周三）

-- 永胜新材料 首日挂牌。

*--14:00 香港工业总会新闻发布会。

--15:00 天行国际 香港临时股东大会。

11月28日（周四）

-- 恒实矿业投资有限公司 首日挂牌。

--16:30 公布10月零售销售数据。

11月29日（周五）

-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。

-- 香港金管局发布10月货币统计数据。

-- 香港政府公布10月财务业绩。

-- 东鹏控股 首日挂牌。

-- 凤凰医疗 首日挂牌。

-- 大家乐集团 公布中期业绩。

--09:30 中国铝业 临时股东大会。

--09:30 中信证券 股东特别大会。 *12月3日（周二）

-- 香港论坛（至12月4日）。

--　　　eprint 首日挂牌。

--14:30 思捷 举行股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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