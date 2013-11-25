港报财经评论：城镇化淘金精选--经济日报11月23日

城镇化淘金精选：中建筑联塑/ 林瑞芬

为H股再推动，恒指昨收复周四失地，收23,696，升0.49%；大市成交额648亿港元。城镇化为推动改革的重要，相信中、长期必有受惠股。综合本周，上证合计升2.8%至2,196；恒生指数升幅为2.9%，至23,696；国指上升7%，至11,448；港股日均成交额为820亿港元左右。下周港股步入期指结算周，料高潮迭起，先挑战24,000，后反覆试25,000。重估中资股浪持续，继大摩将平保 目标上调至83港元，汇丰亦加入上调内险股投资评级及目标行列，上调国寿 评级，由中性升至增持，目标价由22港元上调至34港元；人保 评级由中性升至增持，目标价由4.4港元上调至6.2港元。中资保险股及证券股，获市场看高一线，本周反覆挺进，平保及太保 本周率先突破今年初高位，势最强，目前是H股最强领头羊。

有传一年一度的中国经济工作会议于下月召开，届时会确定明年经济增长目标，并明确明年经济工作重点任务。如获盖世秘笈的改革蓝图曝光后的乐观，可望延续至12月。改革成效可能被高估，但若低估了，日后又怕跑输大市，矛盾重重。要跟风改革浪，强调非一周、一个月事，可能是三、五年之事，最重要是充分认知改革之背景，大多只是有方向而未有时间表，炒作亦宜留有一手。说回改革的探讨，为城镇化推动，是改革措施落实到经济发展及社会进步的关键着力点，推动为土地改革、户籍制度改革等贯穿。三中全会的改革中提到，要求推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，相信将带来镇公共服务及基础设施投资的扩大。城镇以外，完善农田水利建设也是点发展。城镇化之下，必有中、长期受惠股份，认为中国建筑 以及中国联塑 在此方面亦较为明确，加上本身业务盈利在今、明两年也是偏稳，值得留意。

中国建筑月初公布，今年1-10月累计新签合约额432.7亿港元，同比增长18.35%，已提前完成全年目标。而且，截至今年10月底止，公司在手总合约额1,234.9亿港元，其中未完合约额791.7亿港元，同比增长25.93%，足够公司未来三年建造。2013年及2014年度盘数，能见度应高。据彭博综合预测，截至2013年底及2014年底，该股每股盈利料分别达0.70港元及0.91港元，分别上升22%及29%。

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证券股是金融改革赢家/ 余少文

H股跑赢A股，个别策略性股东沽H股，但未阻社保基金买证券股，证券股除了受惠QDII2外，中国内地三中全会决定金融改革下，证券股会是赢家之一。中国内地股市今周浮浮沉沉，似乎在等消息，国企指数昨日则升115点或1%，收报11,448点，成交额降至197亿港元，不足50%主板H股随大市上升；而红筹指数升6点，收报4,608点，成交额55亿港元。但上述两个指数在周一急升后，过去四个交易日都录得高开低收走势，四连阴下，调整应未结束。股民如有留意，H股在过去一周表现远胜A股，亦令重庆农业银行 、新华保险 、中国太保 等策略性股东减持，情况会否持续下去，有待观望。惟社会保障基金增持中国银河证券 股份，刺激银证股价创上市新高，似乎显示证券股吸引力大。

实际上，三中全会提及金融改革，要求健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。直接利好证券业发展，尤其中国内地媒体昨日报道，中国证监会主席肖钢表示证券、期货、基金等是资本市场的“食指”机构，形容其重要性，有关部门已针对各行各业撰写中长期发展规划，并已上报；规划内容之一是如何通过市场化、法治化、国际化改革促进行业发展，当中证券业将“十年发展十倍”，并提高外资参股券商比例。报道指，十年发展以十倍的进度，到2022年主要业务规模指标、主要财务指标及反映社会贡献的部分相对指标比2012年增长10倍左右，即年均增长26%。证券业要扩容，股市一定要进入牛市才能成功，因为只有牛市才能吸纳和吸引更多资金投入业界，才能事半功倍。

证券业跟A股活跃程度是息息相关，证监会资料显示，股市日均成交额由2010年的2,255亿元人民币，逐步降至2012年的1,295亿元人民币，沪深300指数也由3500点反覆跌至2,100点，到今年1-2月日均成交额显着回升至2,090亿元人民币，指数便反弹至2,800点，3月至6月成交再缩减，指数回落至2,000点；惟8月成交额开始回升下，指数反弹至2,400点水平。

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