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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 09:53 BJT

全球汇市：美元兑日圆涨至六个月高位

路透东京11月25日 - 美元兑日圆周一在亚洲市场升至六个月高点，市场测试美元上档空间，此前投机客进一步押注美元上涨。

美元/日圆 在EBS交易平台上一度涨至101.73日圆，为5月30日以来高位。

上周数据显示，外汇市场投机客持有的日圆净空仓增至六年高位。(完)

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(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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