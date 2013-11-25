《中国基金发行日程表》--11月25日

路透北京11月25日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *广发现金宝场内 广发基金 工商银行 11/25-11/27 实时申赎货币A/B *新华壹诺宝货币 新华基金 建设银行 11/25-11/29 *富国恒利分级 富国基金 招商银行 11/25-12/13 债券A/B 12/2-12/13(A) 11/25-11/29(B) *融通通源一年目标 融通基金 农业银行 11/25-12/13 触发式灵活配置 *信诚中证800 信诚基金 建设银行 11/25-12/13 金融指数分级A/B *信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 *交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 华安中证细分 华安基金 建设银行 11/8-11/28 医药/地产ETF 海富通双利 海富通基金 工商银行 *11/04-11/29 分级债券A 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) 平安大华 平安大华基金 平安银行 11/18-11/29 日增利货币 道富增鑫一年 道富基金 工商银行 11/11-11/29 定期开放债券A/C 新华信用增益 新华基金 建设银行 11/11-11/29 债券A/C 中银中高等级债券 中银基金 民生银行 11/7-12/3 嘉实绝对收益策略 嘉实基金 中国银行 11/7-12/3 定期开放混合 长盛添利宝 长盛基金 中国银行 11/18-12/4 货币A/B 融通通福 融通基金 工商银行 11/11-12/05 分级债券A 11/15-12/05(A) 广发成长优选 广发基金 交通银行 11/11-12/06 灵活配置混合 招商标普高收益 招商基金 中国银行 11/11-12/06 红利贵族指数增强 人民币/美元/港币 上投摩根双债 上投摩根基金 农业银行 11/18-12/6 增利债券A/C 汇添富新收益 汇添富基金 工商银行 11/18-12/6 债券 建信稳定添利 建信基金 农业银行 11/18-12/6 债券 华商优势行业 华商基金 建设银行 11/14-12/9 灵活配置混合 益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 景顺长城成长 景顺长城基金 工商银行 11/13-12/10 之星股票 民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 海富通内需 海富通基金 中国银行 11/18-12/13 热点股票 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 11/21-12/16 成长股票 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴)