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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 14:01 BJT

《中国基金发行日程表》--11月25日

路透北京11月25日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================       
 *广发现金宝场内   广发基金       工商银行      11/25-11/27
  实时申赎货币A/B

 *新华壹诺宝货币   新华基金       建设银行      11/25-11/29 
    
 *富国恒利分级     富国基金       招商银行      11/25-12/13 
  债券A/B                                       12/2-12/13(A)
                                                11/25-11/29(B)
    
 *融通通源一年目标 融通基金       农业银行      11/25-12/13
  触发式灵活配置
    
 *信诚中证800      信诚基金       建设银行      11/25-12/13
  金融指数分级A/B
    
 *信诚月月定期     信诚基金       中国银行      11/25-12/20
  支付债券   
    
 *交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行      11/25-12/20
    
  华安生态优先股票 华安基金       建设银行      11/1-11/26
  
  易方达新兴成长  易方达基金      工商银行      10/30-11/26
  灵活配置混合 
    
  华安中证细分     华安基金       建设银行      11/8-11/28
  医药/地产ETF  
    
  海富通双利       海富通基金     工商银行     *11/04-11/29
  分级债券A                                  

  博时标普500ETF   博时基金       工商银行      11/4-11/29

  浦银安盛消费     浦银安盛基金   交通银行      11/1-11/29
  升级灵活配置混合

  广发全球医疗     广发基金       广发银行      11/4-11/29
  保健指数QDII(人民币/美元)  
       
  平安大华         平安大华基金   平安银行      11/18-11/29
  日增利货币     
    
  道富增鑫一年     道富基金      工商银行       11/11-11/29
  定期开放债券A/C

  新华信用增益     新华基金      建设银行       11/11-11/29
  债券A/C  
    
  中银中高等级债券 中银基金      民生银行       11/7-12/3 
  
  嘉实绝对收益策略 嘉实基金      中国银行       11/7-12/3
  定期开放混合  
       
  长盛添利宝       长盛基金       中国银行      11/18-12/4
  货币A/B                           
    
  融通通福         融通基金      工商银行       11/11-12/05
  分级债券A                                     11/15-12/05(A) 

  广发成长优选     广发基金       交通银行      11/11-12/06 
  灵活配置混合 

  招商标普高收益   招商基金      中国银行       11/11-12/06
  红利贵族指数增强
  人民币/美元/港币 
    
  上投摩根双债     上投摩根基金   农业银行      11/18-12/6
  增利债券A/C
    
  汇添富新收益     汇添富基金     工商银行      11/18-12/6
  债券   
    
  建信稳定添利     建信基金       农业银行      11/18-12/6  
  债券   
    
  华商优势行业     华商基金       建设银行      11/14-12/9
  灵活配置混合 
    
  益民服务领先     益民基金       光大银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合 
        
  景顺长城成长     景顺长城基金   工商银行      11/13-12/10
  之星股票   

  民生加银城镇化   民生加银基金   建设银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合    

  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13  
  灵活配置混合A/C
      
  海富通内需       海富通基金     中国银行      11/18-12/13   
  热点股票
    
  景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行      11/21-12/16
  成长股票        
    
  前海开源事件     前海开源基金   上海银行      11/15-12/16
  驱动灵活配置混合      
    
  国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行      11/18-12/18  
  定期开放信用债券A/C
 ================================================================================
    
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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