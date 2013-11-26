《中国债券市场每日交易备忘》--11月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.51% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.58% 大冶市城建投资开发10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 中国国电集团40亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，上海银行和浙商银行主承 常州投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 漳州九龙江建设12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 中信国安集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和农业银行主承 湖南高速公路建设开发总公司49亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和工商银行主承 农六师国资经营公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 普兰店市建设投资公司8亿元七年期固息债1380359，票面利率7.60% 盐城市亭湖区资产投资10亿元七年期固息债1380365，票面利率7.95% 港中旅集团20亿元三个月期超短融011340004，票面利率5.9% 步阳集团2亿元一年期短融041351055，票面利率8% 浙江能源集团20亿元一年期短融041351056，票面利率6% 广州交通投资集团10亿元六个月期短融041360071，票面利率5.5% 长江证券 20亿元三个月期短融071320002，票面利率6.8% 渤海证券7亿元三个月期短融071321002，票面利率6.5% 钱江水利 2亿元一年期短融041360083，票面利率7% 长江经济联合发展集团5亿元三年期中票101375001，票面利率7.18% 青海国资投资管理公司30亿元15年期中票101354023，票面利率7.2% 北京顺义国资1亿元五年期中票101351029，票面利率7% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行120亿元三年期固息债130340，票面利率5.37% 东海证券10亿元三个月期短期融资券 农六师国资经营公司5亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 广西北部湾国际港务集团5亿元一年期短融041254059到期兑付，票面利率4.81% 武汉新港建设投资开发集团4亿元一年期短融041264036到期兑付，票面利率5.07% 厦门翔业集团5亿元一年期短融041274003到期兑付，票面利率4.81% 内蒙古公路建设公司15亿元五年期固息债088064到期兑付，票面利率6.48% 中国人民银行10亿元三年期央票1001104到期兑付，票面利率3.0% 美的集团 15亿元三年期中票1082211到期兑付，票面利率4.98% 国泰君安35亿元三个月短融1390069到期兑付，票面利率5.0% 建元26.7亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)A级资产支持证券05310110付息，基本利差1.1% 建元2.04亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)B级资产支持证券05310120付息，基本利差1.7% 建元0.53亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)C级资产支持证券05310130付息，基本利差2.8% 建元0.91亿元383个月期限固定利率S级资产支持证券05310140付息，票面利率90% 财政部324.7亿元七年期固息国债070018付息，票面利率4.35% 中国华电集团财务公司10亿元10年期固息债072205付息，票面利率5.60% 建元35.82亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)A级资产支持证券0731011付息，基本利差0.9% 建元3.56亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)B级资产支持证券0731012付息，基本利差2.2% 建元0.82亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)C级资产支持证券0731013付息，基本利差5.88% 中国铁路总公司70亿元10年期固息债0980165付息，票面利率4.60% 中国铁路总公司30亿元15年期固息债0980166付息，票面利率4.84% 财政部300亿元50年期固息国债110012付息，票面利率4.48% 宁波银行 30亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1220019付息，票面利率5.75% 南京城投投资控股23亿元六年期固息债1280409付息，票面利率5.68% 瑞安市国有资产投资7亿元七年期固息债1280410付息，票面利率6.93% 广元市投资控股集团8亿元七年期固息债1280413付息，票面利率7.25% 玉林市城市建设投资8亿元七年期固息债1280414付息，票面利率6.88% 驻马店市投资13亿元七年期固息债1280415付息，票面利率6.95% 南方电网50亿元三年期中票1282496付息，票面利率4.42% 福建交通运输集团5亿元五年期中票1282497付息，票面利率6.06% 山东海力化工股份3亿元两年期中票1282498付息，票面利率7.0% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以 来首次未续做。 --中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的， 如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。流动性短缺的根源是地方融资平台、 房地产领域极为旺盛的投资需求。 国家统计局11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴、边竞)