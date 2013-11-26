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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.51%
  国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.58%
  大冶市城建投资开发10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承
  中国国电集团40亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，上海银行和浙商银行主承 
  常州投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  漳州九龙江建设12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  中信国安集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和农业银行主承
  湖南高速公路建设开发总公司49亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和工商银行主承
  农六师国资经营公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承                  
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  二、新债上市：     
    
  普兰店市建设投资公司8亿元七年期固息债1380359，票面利率7.60%
  盐城市亭湖区资产投资10亿元七年期固息债1380365，票面利率7.95%
  港中旅集团20亿元三个月期超短融011340004，票面利率5.9%
  步阳集团2亿元一年期短融041351055，票面利率8%
  浙江能源集团20亿元一年期短融041351056，票面利率6%
  广州交通投资集团10亿元六个月期短融041360071，票面利率5.5%
  长江证券 20亿元三个月期短融071320002，票面利率6.8%
  渤海证券7亿元三个月期短融071321002，票面利率6.5%
  钱江水利 2亿元一年期短融041360083，票面利率7%
  长江经济联合发展集团5亿元三年期中票101375001，票面利率7.18%
  青海国资投资管理公司30亿元15年期中票101354023，票面利率7.2%
  北京顺义国资1亿元五年期中票101351029，票面利率7%
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  三、缴款：  
          
  进出口行120亿元三年期固息债130340，票面利率5.37% 
  东海证券10亿元三个月期短期融资券   
  农六师国资经营公司5亿元一年期短融  
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  四、还本付息： 
       
  广西北部湾国际港务集团5亿元一年期短融041254059到期兑付，票面利率4.81%
  武汉新港建设投资开发集团4亿元一年期短融041264036到期兑付，票面利率5.07%
  厦门翔业集团5亿元一年期短融041274003到期兑付，票面利率4.81%       
  内蒙古公路建设公司15亿元五年期固息债088064到期兑付，票面利率6.48%
  中国人民银行10亿元三年期央票1001104到期兑付，票面利率3.0% 
  美的集团 15亿元三年期中票1082211到期兑付，票面利率4.98%  
  国泰君安35亿元三个月短融1390069到期兑付，票面利率5.0%      
  建元26.7亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)A级资产支持证券05310110付息，基本利差1.1% 
  建元2.04亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)B级资产支持证券05310120付息，基本利差1.7% 
  建元0.53亿元383个月期限浮动利率(七天回购利率基准)C级资产支持证券05310130付息，基本利差2.8% 
  建元0.91亿元383个月期限固定利率S级资产支持证券05310140付息，票面利率90% 
  财政部324.7亿元七年期固息国债070018付息，票面利率4.35% 
  中国华电集团财务公司10亿元10年期固息债072205付息，票面利率5.60% 
  建元35.82亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)A级资产支持证券0731011付息，基本利差0.9% 
  建元3.56亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)B级资产支持证券0731012付息，基本利差2.2% 
  建元0.82亿元374个月期限浮动利率(一年定存基准)C级资产支持证券0731013付息，基本利差5.88% 
  中国铁路总公司70亿元10年期固息债0980165付息，票面利率4.60% 
  中国铁路总公司30亿元15年期固息债0980166付息，票面利率4.84% 
  财政部300亿元50年期固息国债110012付息，票面利率4.48% 
  宁波银行 30亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1220019付息，票面利率5.75% 
  南京城投投资控股23亿元六年期固息债1280409付息，票面利率5.68% 
  瑞安市国有资产投资7亿元七年期固息债1280410付息，票面利率6.93% 
  广元市投资控股集团8亿元七年期固息债1280413付息，票面利率7.25% 
  玉林市城市建设投资8亿元七年期固息债1280414付息，票面利率6.88% 
  驻马店市投资13亿元七年期固息债1280415付息，票面利率6.95% 
  南方电网50亿元三年期中票1282496付息，票面利率4.42% 
  福建交通运输集团5亿元五年期中票1282497付息，票面利率6.06% 
  山东海力化工股份3亿元两年期中票1282498付息，票面利率7.0%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国人民银行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以
    来首次未续做。 
    
  --中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，
    如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。流动性短缺的根源是地方融资平台、
    房地产领域极为旺盛的投资需求。 

  国家统计局11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 丁淑琴、边竞)

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