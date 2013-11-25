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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 09:52 BJT

澳新汇市：澳元陷于三个月低位附近，新西兰元脱离数周低点

中国在周末突然宣布对中日有争议岛屿上方的空域设置新的防空识别区，由此日本及其盟友美国警告称，若中国执行该规定，情势可能升级为“意外”情况。

澳元兑美元 周五最低跌至0.9143美元，为近三个月最低。澳元最新报0.9180美元。

澳元上周下跌2.1%，技术图表显示将进一步下行。澳元上周收于关键回档位0.9195美元下方，预示着可能跌破0.9000美元。

澳元下一支撑位料在0.9097美元附近，即8-10月升势的76.4%回档位。

澳元兑日圆 在四日内下跌逾2日圆，触及92.82日圆，接近上周五触及的低点92.49日圆。

澳元主要压力源自澳洲央行总裁史蒂文斯的表态。他表示对采取干预措施打压澳元持“开放”态度。

新西兰元兑美元 守在0.8200美元，此前在周五大跌至两个月低点0.8125美元。

新西兰元近期支撑位首先是0.8150美元，随后是上周五低点0.8125美元，阻力位在0.8245美元。(完)

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