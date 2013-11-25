日本股市：弱势日圆助推日经指数早盘上涨，距离五年半高位不远

路透东京11月25日 - 日本股市日经指数周一早盘触及六个月高位，受出口股带动，日圆兑美元陷于数月低位，且投资者预期日本央行将维持刺激举措，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激。

软银 大涨3.8%至13年高位，周五时已上涨2.3%，此前对冲基金经理人Daniel Loeb披露持有逾10亿美元的软银股票。

日经指数 上涨1.3%至15,575.34点，和5月23日触及的五年半高位15,942.60相去不远。

标普500指数 首次收在1,800点上方，且道琼工业指数 收盘再创新高，也提振了风险胃纳。

日圆走疲使得对汇价敏感的出口股的吸引力大增，本田汽车 、Panasonic 、TDK Corp 及横河电机 的涨幅介于1.1-3.4%。