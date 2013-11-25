日本股市：弱势日圆助推日经指数早盘上涨，距离五年半高位不远

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京11月25日 - 日本股市日经指数周一早盘触及六个月高位，受出口股带动，日圆兑美元陷于数月低位，且投资者预期日本央行将维持刺激举措，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激。
软银 大涨3.8%至13年高位，周五时已上涨2.3%，此前对冲基金经理人Daniel Loeb披露持有逾10亿美元的软银股票。
日经指数 上涨1.3%至15,575.34点，和5月23日触及的五年半高位15,942.60相去不远。
标普500指数 首次收在1,800点上方，且道琼工业指数 收盘再创新高，也提振了风险胃纳。
日圆走疲使得对汇价敏感的出口股的吸引力大增，本田汽车 、Panasonic 、TDK Corp 及横河电机 的涨幅介于1.1-3.4%。
东证股价指数 上涨0.7%至1,257.72点，成交量为过去90日全日均量的33%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。