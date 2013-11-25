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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:06 BJT

《中国国债发行日程表》--11月25日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模      期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
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  财政部    *281.5    10年  *4.7121%     续发记账式国债  11/21-11/25   11/27
                      (中标收益率，今年第18期国债第二次续发)
  财政部     --        5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部     --       30年      --       记账式国债         12/6
  财政部     --        7年      --       续发记账式国债     12/11
  财政部     --      三个月     --       贴现国债           12/13
------------------------------------------------------------------------------- 
    
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
暂无
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3、地方政府自行发债:

发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
--------------------------------------------------------------------------------------------
暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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