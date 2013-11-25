《中国国债发行日程表》--11月25日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 *281.5 10年 *4.7121% 续发记账式国债 11/21-11/25 11/27 (中标收益率，今年第18期国债第二次续发) 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 30年 -- 记账式国债 12/6 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/13 ------------------------------------------------------------------------------- 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自行发债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)