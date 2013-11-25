中国外交：美方对中方划设东海防空识别区指责甚至反对没有道理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国国防部新闻发言人杨宇军周一表示，美国现在对中方划设东海防空识别区提出指责甚至反对，这完全是没有道理的。美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队，不再发表不当言论，不释放可能助长日本冒险性的错误信号。
新闻发言人就日美关于中国划设东海防空识别区有关表态答记者问称，中国政府划设东海防空识别区，是完全正当和无可非议的。上世纪50年代以来，包括美国在内的20余个国家设立了防空识别区。
中国国防部外事办公室24日晚就美方有关错误言论向美驻华使馆武官处提出严正交涉。
中方认为，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方坚定扞卫钓鱼岛的领土主权。当前钓鱼岛局势完全是日方错误行径造成的。中方敦促美方切实尊重中国的国家安全，停止对中方划设东海防空识别区的正当行为说三道四，为亚太地区和平稳定做出实实在在的努力。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。