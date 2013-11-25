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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 10:03 BJT

中国外交：美方对中方划设东海防空识别区指责甚至反对没有道理

路透北京11月25日 - 中国国防部新闻发言人杨宇军周一表示，美国现在对中方划设东海防空识别区提出指责甚至反对，这完全是没有道理的。美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队，不再发表不当言论，不释放可能助长日本冒险性的错误信号。

新闻发言人就日美关于中国划设东海防空识别区有关表态答记者问称，中国政府划设东海防空识别区，是完全正当和无可非议的。上世纪50年代以来，包括美国在内的20余个国家设立了防空识别区。

中国国防部外事办公室24日晚就美方有关错误言论向美驻华使馆武官处提出严正交涉。

　　中方认为，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方坚定扞卫钓鱼岛的领土主权。当前钓鱼岛局势完全是日方错误行径造成的。中方敦促美方切实尊重中国的国家安全，停止对中方划设东海防空识别区的正当行为说三道四，为亚太地区和平稳定做出实实在在的努力。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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