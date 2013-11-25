德国经济：工会Verdi考虑在圣诞节前针对亚马逊举行进一步罢工

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福11月24日 - 德国周日世界报报导称，由于薪资和工作条件方面的争议，德国工会Verdi正在准备进一步的罢工，以此对全球最大网络零售商亚马逊 增加施压。
该报周日发表的采访节选中，Verdi委员会成员Stefanie Nutzenberger称，“预计将出现进一步的罢工。”
他表示，Verdi已提醒工会会员可能在繁忙的圣诞节期间举行罢工，罢工范围可能扩展到莱比锡和巴德黑尔斯费尔德这两个中心地区以外。
德国是仅次于美国的亚马逊第二大市场，当地雇员约有9,000人。2012年在德国的营收增长近21%，至87亿美元，相当于其海外总营收的三分之一。
亚马逊发言人Stefan Rupp在电子邮件声明中告诉路透，“迄今为止，Verdi的罢工尚未对我们的送货产生影响。”(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。