德国经济：工会Verdi考虑在圣诞节前针对亚马逊举行进一步罢工

路透法兰克福11月24日 - 德国周日世界报报导称，由于薪资和工作条件方面的争议，德国工会Verdi正在准备进一步的罢工，以此对全球最大网络零售商亚马逊 增加施压。

该报周日发表的采访节选中，Verdi委员会成员Stefanie Nutzenberger称，“预计将出现进一步的罢工。”

他表示，Verdi已提醒工会会员可能在繁忙的圣诞节期间举行罢工，罢工范围可能扩展到莱比锡和巴德黑尔斯费尔德这两个中心地区以外。

德国是仅次于美国的亚马逊第二大市场，当地雇员约有9,000人。2012年在德国的营收增长近21%，至87亿美元，相当于其海外总营收的三分之一。

亚马逊发言人Stefan Rupp在电子邮件声明中告诉路透，“迄今为止，Verdi的罢工尚未对我们的送货产生影响。”(完)