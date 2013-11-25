美国个股：惠普又添新烦恼--中国需求放缓

惠普股价今年以来上涨77%，而本周下跌将近5%。思科将业务前景不佳归咎于斯诺登泄密事件的影响，有些分析师还将此归因于来自网络巨擘华为的激烈竞争、以及政府越来越倾向本地采购。

瑞穗证券分析师Abhey Lamba认为还有另外一项因素：中国国营企业等待政府释出新政策讯号，因而放慢支出的速度。

微软 称，9月当季中国在中国市场的表现最差。不过情况也不是十分明确。Juniper Networks 上周表示，该公司在亚洲的业务仍持续成长，在中国亦是如此。

惠普眼前的挑战包括消费性个人电脑(PC)需求疲软，以及对手戴尔私有化之后奉行的服务器及PC积极行销策略势必给市场带来价格压力。惠普的市场份额也不断遭亚洲对手联想的蚕食。联想所瞄准的正是惠普传统的优势市场--北美和欧洲。

高盛集团最近建议客户，买进行权价在24美元的12月惠普看跌期权，以对冲惠普营收惨淡的风险。