美国个股：惠普又添新烦恼--中国需求放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
惠普股价今年以来上涨77%，而本周下跌将近5%。思科将业务前景不佳归咎于斯诺登泄密事件的影响，有些分析师还将此归因于来自网络巨擘华为的激烈竞争、以及政府越来越倾向本地采购。
瑞穗证券分析师Abhey Lamba认为还有另外一项因素：中国国营企业等待政府释出新政策讯号，因而放慢支出的速度。
微软 称，9月当季中国在中国市场的表现最差。不过情况也不是十分明确。Juniper Networks 上周表示，该公司在亚洲的业务仍持续成长，在中国亦是如此。
惠普眼前的挑战包括消费性个人电脑(PC)需求疲软，以及对手戴尔私有化之后奉行的服务器及PC积极行销策略势必给市场带来价格压力。惠普的市场份额也不断遭亚洲对手联想的蚕食。联想所瞄准的正是惠普传统的优势市场--北美和欧洲。
高盛集团最近建议客户，买进行权价在24美元的12月惠普看跌期权，以对冲惠普营收惨淡的风险。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第四季每股料盈余1美元，营收料将下滑7%至279亿美元。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。