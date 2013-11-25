全球贸易：中国对美国指责其阻碍WTO科技协议谈判作出反击

路透北京11月24日 - 中国商务部长高虎城周日谴责道，美国指责中国阻碍科技产品减税协议谈判是“不负责任的”，称美国使参与谈判的各方感到失望。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四称，中国要求科技贸易协议豁免逾100种产品，可能导致谈判破裂。

高虎城在致路透的电子邮件声明中表示，“美国仅因为部分产品不能满足其自身要求就抛弃了大多数国家所达成的共识，这是不负责任的做法。”

他表示，中国已推动磋商进展来扩大信息技术协议(ITA)的范围，并在谈判期间多次展现出修改条款的意愿。

高虎城表示，美国的要求远远超出中国企业所能接受的程度。

“美国不愿作出必要的让步，对中美企业之前的较大差异视而不见，并忽视中方的诉求，”他称。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)上周表示，中国的要求是最突出的问题。

这些谈判旨在将一项有16年历史的世界贸易组织(WTO)协议的范围扩大，并更新以适用于互联网时代，削减多项产品的进口成本，包括个人电脑、笔记本电脑、电话、传真机、电脑软件、半导体和许多办公设备。(完)