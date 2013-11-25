路透基点：中电控股收购融资案广受银行关注--RLPC

路透香港11月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港主要发电及供电商--中电控股有限公司 正在筹集最多140亿港元(18亿美元)贷款，用于支持收购香港青山发电厂和香港抽水蓄能发展公司的股份。

路透周二报导，由香港富商嘉道理家族拥有的中电占青山发电之权益将增至70%，中电同意向艾克森美孚收购青山发电公司30%之权益以及香港抽水蓄能发展公司剩余51%权益，代价分别为120亿及20亿港元。

中电曾宣布汇丰控股已承诺提供100亿港元过桥贷款，等额分为一年期和两年期两部分。

消息人士称，还有几家银行受邀加入这笔过桥贷款案。

消息人士还称，汇丰控股还另外向中电提供了40亿港元双边贷款。

与此同时，业内银行期待参与中电融资案，并在为可能的替出贷款(takeout loan)准备相关提议。

中电控股未立即对此置评。(完)