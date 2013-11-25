路透基点：中电控股收购融资案广受银行关注--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港主要发电及供电商--中电控股有限公司 正在筹集最多140亿港元(18亿美元)贷款，用于支持收购香港青山发电厂和香港抽水蓄能发展公司的股份。
路透周二报导，由香港富商嘉道理家族拥有的中电占青山发电之权益将增至70%，中电同意向艾克森美孚收购青山发电公司30%之权益以及香港抽水蓄能发展公司剩余51%权益，代价分别为120亿及20亿港元。
中电曾宣布汇丰控股已承诺提供100亿港元过桥贷款，等额分为一年期和两年期两部分。
消息人士称，还有几家银行受邀加入这笔过桥贷款案。
消息人士还称，汇丰控股还另外向中电提供了40亿港元双边贷款。
与此同时，业内银行期待参与中电融资案，并在为可能的替出贷款(takeout loan)准备相关提议。
中电控股未立即对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。