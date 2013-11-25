《台湾新债预测》30年期增额公债102/9R得标利率料在2.45-2.50%

* 标售标的：102/9期增额发行公债

* 标售时间：周二（26日）

* 标售金额：预定300亿台币

* 预测中值：2.45-2.50%

* 受访机构：11家

路透台北11月25日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(26日)将标售的30年期增额公债102/9R期 得标利率将落在2.45-2.50%。

路透访谈的11家金融机构中，包括五家寿险、两家银行及四家证券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在2.45-2.50%，大区间则在2.43-2.50%。

以下为交易员观点整理：

* 3-8月间债市行情偏空，保险业者忧虑殖利率上扬风险，较少回补长券，目前稍现补券需求

* 下半年保险业者力推外币保单，台币保费流入速度不算太快，补券压力不大

* 财政部前次30年公债截标在2.50%，市场多数认为，本次标售结果若在2.50%以下，财政部不致出手截标

* 2.50%的水位是上次30年公债财政部的截标水位，殖利率再往上恐有难度，因财政部会入场截标，对寿险业者而言，若想补券但却又担忧利率风险的话，下标在2.5%是很合理的水位

* 102/9增额发行公债在发行前交易期间的区间在2.4110-2.4650%

以下为预测得标利率区间：

中值在2.45-2.50%；最低预估在2.43%，最高在2.50%。

最新报价：

102/9增额发行公债殖利率周一下跌1.5个基点，收报2.45%。

以下为交易商对102/9R期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型证券商一 2.45 2.50

大型证券商二 2.45 2.50

大型证券商三 2.45 2.50

大型票券商一 2.45 2.50

中型银行一 2.43 2.48

大型寿险一 2.45 2.50

大型寿险二 2.45 2.50

大型寿险三 2.43 2.47

大型寿险四 2.46 2.47

大型寿险五 2.45 2.50

大型银行一 2.45 2.50

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2.45 2.50 (完)