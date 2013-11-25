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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 10:15 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货小跌，因交易商了结获利

1月大豆合约 下跌0.2%至每蒲式耳13.17-1/2美元，上周五曾上涨2.2%，为两周来最大单日涨幅。

美国农业部上周五证实民间出口商向中国出售了11.5万吨美国大豆。

上周四的美国农业部报告显示，11月14日止当周大豆出口销售远高于市场预期，接近140万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 659.00 2.00 +0.30% +1.58% 667.30 51

CBOT玉米 423.50 1.25 +0.30% +0.12% 430.17 48

CBOT大豆 1317.50 -2.00 -0.15% +2.01% 1281.85 64

CBOT稻米 $15.73 $0.02 +0.10% -0.51% $15.52 51

美国原油 $93.98 -$0.86 -0.91% -0.91% $95.91 45

汇率

欧元/美元 $1.355 $0.000 -0.03% +0.54%

美元/澳元 0.917 0.000 +0.02% -0.70%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明； 审校 张若琪)
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