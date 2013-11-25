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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 10:14 BJT

国际油市：布兰特油价大跌逾2美元，伊朗核问题协议缓解供应担忧

**前景**

但阻止能源企业投资伊朗的制裁仍然存在，制裁已导致该国石油出口从250万桶/日减至约100万桶/日。

“油价进一步大幅降低前，市场可能希望先看到该协议的具体细节，”Le Brun称。

利比亚石油出口减少同样遏制了油价进一步下滑。该国受政治形势影响，日出口量降至今年稍早逾100万桶水平的一小部分。

投资者还将通过一系列美国楼市报告来衡量美国经济前景。美联储最近一次政策会议暗示，只要经济持续好转，官员们准备在未来数月降低购债规模。

美联储大规模资产购买措施一直是全球商品投资的一个主要推动力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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