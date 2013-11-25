国际油市：布兰特油价大跌逾2美元，伊朗核问题协议缓解供应担忧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**前景**
但阻止能源企业投资伊朗的制裁仍然存在，制裁已导致该国石油出口从250万桶/日减至约100万桶/日。
“油价进一步大幅降低前，市场可能希望先看到该协议的具体细节，”Le Brun称。
利比亚石油出口减少同样遏制了油价进一步下滑。该国受政治形势影响，日出口量降至今年稍早逾100万桶水平的一小部分。
投资者还将通过一系列美国楼市报告来衡量美国经济前景。美联储最近一次政策会议暗示，只要经济持续好转，官员们准备在未来数月降低购债规模。
美联储大规模资产购买措施一直是全球商品投资的一个主要推动力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。