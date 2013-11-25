《焦点》美国衍生品新规促使业者寻变动之法，恐导致亚洲流动性短缺

**伦敦子公司**

根据在新加坡、香港及首尔参与交易的衍生品经纪商说，花旗集团 、高盛 和摩根士丹利 向亚洲交易对手提出，可由其伦敦子公司为交易进行结算。

摩根大通 则利用分拆交易，藉此得以透过其新加坡分行与非美国交易对手安排交易。

高盛、花旗、摩根士丹利和摩根大通均不愿对本篇文章置评。

“有些美系银行改变架构并设立伦敦办公室，要求我们透过伦敦办公室(进行交易)，”华侨银行的Shen说。

虽然这些东拼西凑的解决方案暂时还可保持庞大的衍生品市场运作，但观察人士说，这些方法难以避免剧烈卖压的冲击--而这正是监管当局想尽力避免的事。

“把市场流动性由大化小，反让市场更难招架冲击，我们对这样的情况甚感忧心。”亚洲证券业及金融市场协会(ASIFMA)总裁Mark Austen说。“我们原本希望监管当局能针对这个议题，采取更全球性的合作步骤。”

预计欧洲最快要到2015年才会实施强制在电子平台交易的规定；而亚洲监管当局尚未制定任何短期内生效的计划推动此类监管措施。

虽然透过美系银行境外办公室来绕行交易暂时还行得通，但在韩国的交易商说，这些银行海外分支的定义解释不同，增加了不确定性，可能有损市场流动性。

而亚洲市场已经有点山雨欲来的感觉。

CFTC在10月2日开始落实新规时，美系银行占很大比重的韩国和印度境外衍生品市场即出现震荡。

首尔一家美系银行消息人士说，该行现有交易对手中有半数把美系银行列为“不宜交易”。只要有关在全球落实这些规定的不确定性仍在，本地交易对手就将避开这些银行。

“亚洲现在的情况是，这些产品的流动性更多地转向伦敦开盘时段，而不是亚洲时段，因市场参与人士预期位于欧洲的机构将出手提供更多流动性，”国际互换与衍生品协会(ISDA)亚洲区主管Keith Noyes说。