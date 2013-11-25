《中国新债预测》国开行两期增发债收益率有望接近二级，市场心态略回稳

* 招标品种: 国开行第44、45期增发债

* 期限及金额：3/5年均不超50亿元

* 招标时间: 周二(26日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商）

* 预测区间: 5.40%-5.59%；5.50%-5.63%

* 预测均值: 5.51%；5.58%

路透上海11月25日 - 自上周下半段起，中国银行间债市一二级走势趋稳，资金价格波动不大而实际供给略紧。国家开发银行明日将仍仅增发福娃债中的三年及五年两个品种，加之本周利率债供给较少，综合作用下，明日新债收益率有望接近二级，预测均值分别落在5.51%和5.58%附近。

交易员并称，与相对统一的五年期预测相比，三年期品种因受资金面影响更多而显分歧。届时还要看明日公开市场操作逆回购规模，判断对流动性的改善情况而定。

近一段时间以来，现券一二级市场走势均不理想。国开行因此也改变了以往同时增发1-10年五期固息债的惯例，变成仅发行部分品种，甚至有新发一年以内品种的情况出现。但自上周后半段起，新债和二级市场同步稍现一丝暖意。

北京一券商分析师表示，近日现券走势向稳，有助明日新债发行。“估计需求还行，这周也没有什么(太多新)债要发。”

以此前爆棚的利率债供给不同，此前每周至少一期的国债招标本周出现空档，截至目前本周仅有国开行公布了新债发行。

另外，与五年期收益率预测值接近二级的相对统一预期不同，机构在对三年期品种收益率定位上略有分歧。

与多数机构预计接近二级水平不同，上海一券商分析师预计，明天三年品种收益率可能会略低一些。因年底前为完成国开债承销指标，部分机构会有意以略低收益率投标，以保必中。

剩余期限约2.65年的国开固息债130228券最新成交 在5.5131%；而剩约4.76年的国开固息债130238券最新成交 在5.57%。银行间债市国开行固息债到期收益率曲线 显示，三年和五年期最新报在5.5084%和5.6004%。

明日招标两期债的具体发行条款如下：

第44、45期增发债

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发行总量 3/5年各不超50亿元

期限/计息方式 3/5年固息

招标时间 11月26日 9:30-10:30

招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标

缴款日/起息日 12月2日/10月24日

分销期 11月27日-12月2日

上市日 12月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券此前首发和增发结果如下：

三年 五年 ----------------------------------------------- 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250%